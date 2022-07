Jan Slagter van Omroep MAX gaat zwemles nemen. De 68-jarige omroepcoryfee heeft dit besloten na een ongeluk op zijn eigen boot. Hij sloeg overboord en was bang te verdrinken.

Dat vertelt Slagter woensdag in de podcast De Geboden van Dresselhuys en Slagter. "Ik was de boot aan het schoonspuiten en wilde een haspel van de spuit pakken die in het water dreigde te vallen", aldus Slagter. "Ik verloor mijn evenwicht en viel in het water. Ik ben helemaal onder water gegaan."

Gelukkig vond de omroepbaas in zijn paniek een blauwe kabel die hij kon vastgrijpen. "Mijn vrouw Inge zag me niet. Die riep: 'Waar ben je dan?' Gelukkig kwam er een bootje aangevaren, dat ons heeft geholpen."

"Ik wil niet bedenken wat er had kunnen gebeuren als ik bewusteloos was geweest", gaat hij verder. "Ik lag in het water, had water binnengekregen en had geen grond onder de voeten."

Wanneer Slagter zijn eerste zwemles krijgt, vertelde hij niet in de podcast.