Een Zweeds slachtoffer van de 'Tinder Swindler' krijgt geen schadevergoeding van de ING. Pernilla Sjöholm was een van de vrouwen die voor tienduizenden euro's werd opgelicht door de man die zijn slachtoffers benaderde via Tinder. De zaak werd bekend nadat Netflix er een documentaire over uitbracht.

Sjöholm maakte in november 2018 geld over naar een ING-rekeninghouder, die later een katvanger bleek te zijn. Toen de Zweedse daarachter kwam, stapte ze naar de rechter. Ze vindt dat de bank haar zorgplicht niet is nagekomen.

Maar de rechtbank in Amsterdam oordeelt dat de bank "voldoende onderzoek heeft gedaan en dat zij niet wist dat derden, zoals de Zweedse vrouw, mogelijk gevaar liepen". De bank is dus niet aansprakelijk, zo besliste de rechtbank woensdag.

Sjöholm en anderen raakten grote sommen geld kwijt aan Simon Leviev, de oplichter wiens praktijken wereldwijd bekend werden dankzij de Netflix-documentaire The Tinder Swindler. De Zweedse vrouw vindt dat ING haar had moeten waarschuwen, omdat de vrouwelijke katvanger naar wie ze 38.000 euro overboekte al in beeld was bij de afdeling fraudebestrijding van de bank.

ING betoogde dat de Zweedse Handelsbanken in eerste instantie het slachtoffer had moeten waarschuwen. Bovendien waren de overgeboekte bedragen heel normale transacties en vielen ze niet op, omdat dit soort transacties duizenden keren per dag worden gedaan.