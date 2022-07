Zangeres Shakira gaat niet akkoord met een voorstel van de Spaanse justitie in een belastingfraudezaak. Ze besluit daarmee voor de rechter te verschijnen, meldt EFE woensdag.

Volgens Shakira's pr-bureau is haar advocatenteam al langer met de openbaar aanklager in gesprek over strafvermindering voor de vier aanklachten die tegen haar zijn ingediend. Woensdagochtend besloot de zangeres het laatste voorstel van justitie te weigeren.

Met een overeenkomst kon Shakira een veroordeling wegens belastingfraude voorkomen. De zangeres werd daar in 2018 voor aangeklaagd. Destijds formuleerde justitie zes aanklachten. Ze zou voor meer dan 14,5 miljoen euro aan belasting hebben ontdoken. De artieste ontkent dat.

De Colombiaanse zangeres, die in Barcelona woont, ziet de zaak met vertrouwen tegemoet. "Shakira heeft altijd in elk land waar ze werkzaam was voldaan aan haar belastingverplichtingen, ook in de periode tussen 2011 en 2014", staat in de verklaring van Shakira's pr-bureau. "Toen Shakira hoorde dat ze volgens de Spaanse belastingdienst nog een bedrag moest betalen, heeft ze dat direct gedaan."