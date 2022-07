Een man die meerdere keren het terrein van zangeres Lana Del Rey heeft betreden, is door de rechter een tijdelijk contactverbod opgelegd. De man heeft volgens TMZ ook geprobeerd om haar auto te stelen.

Volgens de Video Games-zangeres wilde hij haar in februari van dit jaar bezoeken bij haar huis. Hij zou vervolgens in haar auto hebben plaatsgenomen en er in de wagen vandoor zijn gegaan.

Later zou de man weer zijn teruggekeerd naar de woning van Del Rey in Los Angeles, waar hij een tas achterliet met een briefje waarin stond dat hij haar graag weer wilde zien.

Ook zou hij via sms contact hebben opgenomen met de zus van de artieste. Het is volgens Del Rey niet bekend hoe hij haar nummer heeft bemachtigd.

De zangeres vreest voor haar veiligheid en voor die van haar familie en eist daarom een contactverbod. De rechter heeft besloten dat de man de komende tijd minstens 100 meter bij haar uit de buurt moet blijven. In augustus vindt de volgende zitting in de zaak plaats en hoort de verdachte zijn straf.