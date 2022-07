Carlo Boszhard heeft zijn partner Herald Adolfs ten huwelijk gevraagd. De 53-jarige presentator deelt dat nieuws dinsdag op Instagram.

Het stel is al ruim veertien jaar samen. De twee lijken momenteel vakantie te vieren in het Amerikaanse Beverly Hills, waar Boszhard zijn aanzoek deed.

In The Beverly Hills Hotel besloot de presentator zijn 46-jarige vriend te verrassen met de grote vraag. "Waar Frank Sinatra en Dean Martin dronken en Marilyn Monroe feestte. Dit wordt de plek, denk ik. (...) Recht tegenover de plek waar Elizabeth Taylor het vijf keer eerder probeerde. Ik doe het maar één keer, met de liefde van mijn leven", zegt Boszhard erover.

De presentator stond tijdens een etentje in het luxe hotel op om naar de wc te gaan, schrijft RTL Boulevard. In plaats daarvan stapte hij op de ober af en vroeg hij hem de ring samen met de drankjes te serveren.

"En dan is daar het moment. Ring, ober, drank en ik zeg: lief, je wilt toch wel met me trouwen? Het kwam er sneller uit dan ik wilde, maar de emotie en het gevoel sturen. Ik hoor iets van: 'Ja, natuurlijk', en het is alsof alle spanning in één keer van me afglijdt." Er waren ook "vier leuke hysterische dames uit Texas" bij die de feestelijke gebeurtenis met hen besloten te vieren.

In het Instagram-bericht, waar de felicitaties binnenstromen, is de ring te zien waarmee Boszhard het aanzoek deed. De ring is goudkleurig met een groene steen.