De Japanse keizer-emeritus Akihito is aan de beterende hand. De vader van de huidige keizer kreeg vorige maand te horen dat hij aan hartfalen lijdt. Maar door de benodigde behandelingen gaat het al een stuk beter, meldt het Japanse hof.

In juni kreeg de 88-jarige Akihito te horen dat een van zijn hartkleppen niet goed werkt. Daarop kreeg hij medicijnen voorgeschreven en moest hij oppassen met inspanning, waardoor het nu een stuk beter met de keizer-emeritus gaat.

"Hij leeft zijn leven zoals normaal", aldus het hof.

Akihito was tot en met 30 april 2019 de keizer van Japan. Toen nam zijn zoon, Naruhito, het stokje over. Akihito zat destijds al dertig jaar op de troon. Het was de eerste keer in tweehonderd jaar dat in Japan een keizer aftrad. Er was een speciale wet voor nodig om dat mogelijk te maken.