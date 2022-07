Elon Musk ontkende maandag de geruchten dat hij een buitenechtelijke relatie heeft gehad met Nicole Shanahan, de vrouw van Sergey Brin, medeoprichter van Google. De Tesla-topman komt de laatste tijd steeds in opspraak vanwege zijn privéleven. Wat speelt er precies rondom de rijkste man op aarde?

Volgens anonieme bronnen van zakenkrant The Wall Street Journal heeft Musk een affaire gehad met Nicole Shanahan, de vrouw van Sergey Brin, medeoprichter van Google. Musk ontkent deze geruchten via Twitter. Hij noemt de beschuldigingen "volledige onzin" en meldt dat hij onlangs nog met Brin op een feestje was. Musk, die afgelopen maanden vooral in het nieuws was doordat hij een overnamebod van 44 miljard dollar uitbracht op Twitter maar vervolgens van de aankoop afzag, zegt Brins echtgenote de afgelopen jaren slechts een aantal keer gezien te hebben. "Steeds met andere mensen erbij, niets romantisch."

In mei bracht Business Insider naar buiten dat ruimtevaartbedrijf SpaceX een stewardess 250.000 dollar (omgerekend zo'n 236.000 euro) betaald zou hebben, nadat ze Musk had beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Het incident zou in 2016 hebben plaatsgevonden aan boord van een van de zakenvliegtuigen van SpaceX. Musk had de stewardess betast en liet zijn geslachtsdeel zien. Ook beloofde hij de vrouw een paard in ruil voor een erotische massage.

Na twee jaar diende ze een officiële klacht tegen Musk in. Volgens de vrouw waren haar carrièrekansen verminderd na het incident. SpaceX stelde daarna voor om haar arbeidsovereenkomst af te kopen voor 250.000 dollar, op voorwaarde dat ze niets over de gebeurtenis naar buiten zou brengen.

Vorige maand werd bekend dat Musk in het geheim vader is geworden van een tweeling, volgens bronnen van de website Insider. Enkele weken voor de geboorte van zijn tweede kind met zangeres Grimes is de tweeling geboren, ontdekte de site via de geboorteaktes van de kinderen. De moeder van de tweeling is Shivon Zilis, die Musk kent uit de techwereld.

Musk heeft het nieuws niet officieel bevestigd, maar zei wel op Twitter dat hij zijn best doet iets te doen aan het dalende geboortecijfer. "Te weinig geboortes is het grootste gevaar voor onze gemeenschap."

De 34-jarige Grimes en de 51-jarige Musk gingen in september vorig jaar na drie jaar uit elkaar. Ze besloten daarna hun relatie toch weer een kans te geven. Begin dit jaar werden ze ouders van hun tweede kind samen. Het meisje, genaamd Y, is met hulp van een draagmoeder geboren. Twee jaar geleden kreeg het stel samen al een zoon die X Æ A-Xii heet, met de roepnaam X.

Musks oudste dochter Vivian draagt niet langer de achternaam van haar vader. Ze vroeg enkele dagen na haar achttiende verjaardag om de naamsverandering. Die aanvraag betrof ook de voornaam, omdat Vivian transgender is en daarom niet langer onder haar oude voornaam bekend wil staan.

In het verzoek noemde Vivian haar genderidentiteit en het feit dat ze "niet langer op welke manier dan ook" met haar biologische vader verbonden wil zijn als redenen om een nieuwe voor- en achternaam aan te vragen. Het verzoek werd in juni goedgekeurd. Het is niet duidelijk wat er is misgegaan tussen Musk en zijn kind.

De Tesla-oprichter kwam in 2020 onder vuur te liggen door twee tweets waarin hij schreef achter transgender personen te staan, maar de veranderende voornaamwoorden "een esthetische nachtmerrie" noemde.

Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft vorige maand meerdere werknemers ontslagen die hebben meegewerkt aan een kritische open brief over Musk. Dat zeggen drie anonieme SpaceX-medewerkers tegen The New York Times. De open brief verwees onder meer naar recente beschuldigingen van seksueel wangedrag waarbij Musk was betrokken.

Ook beklaagden de werknemers zich over het gedrag van de oprichter op Twitter. Zo is Musk aangeklaagd door een groep Twitter-investeerders, die vinden dat hij de beurskoers van het bedrijf heeft gemanipuleerd. "Elons gedrag in de publieke ruimte is een frequente bron van afleiding en verlegenheid voor ons, vooral in de afgelopen weken", staat in de brief. "Hij wordt gezien als het gezicht van SpaceX. Elke tweet die Elon verstuurt is in feite een publieke verklaring van het bedrijf."