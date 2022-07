Tesla-topman Elon Musk ontkent via Twitter dat hij een buitenechtelijke relatie heeft gehad met Nicole Shanahan. Musk reageerde op een verhaal van zakenkrant The Wall Street Journal waarin anonieme bronnen zeggen dat hij een affaire had met de vrouw van Sergey Brin, medeoprichter van Google.

Brin zou zijn adviseurs hebben geïnstrueerd zijn persoonlijke investeringen in Musks bedrijven, zoals ruimtevaartbedrijf SpaceX, stop te zetten nadat hij de relatie had ontdekt. De zakenkrant kon nog niet achterhalen hoe groot deze investeringen precies zijn en of er al aandelen zijn verkocht. Brin heeft een geschat vermogen van zo'n 95 miljard dollar (93,3 miljard euro).

De relatie heeft volgens de krant geleid tot de scheiding, die Brin eerder dit jaar heeft aangevraagd. Ook zou de vriendschap tussen de twee techmiljardairs zijn beëindigd.

Musk, met een geschat vermogen van 242 miljard dollar de rijkste man op aarde, noemde de beschuldigingen "volledige onzin" en meldde dat hij onlangs nog met Brin op een feestje was. Musk zegt Brins echtgenote de afgelopen jaren slechts een aantal keer gezien te hebben, "steeds met andere mensen erbij, niets romantisch".

Zowel Tesla als Alphabet, het moederbedrijf van Google, wil niet op de berichten reageren.

Musk kreeg in het geheim een tweeling

Musk kwam de laatste tijd vaker in opspraak vanwege zijn privéleven. Zo zou hij met een medewerkster van zijn AI-start-up Neuralink een tweeling hebben. De tweeling kwam enkele weken voor de geboorte van zijn tweede kind met zangeres Grimes ter wereld, meldde website Insider op basis van de geboorteaktes van de kinderen.

SpaceX zou daarnaast een medewerkster 250.000 dollar hebben betaald in een zaak over seksueel grensoverschrijdend gedrag van Musk in 2016. Hij ontkende deze beschuldiging ook en zei dat met verzinsels werd geprobeerd zijn overname van Twitter te dwarsbomen. Musk probeert momenteel onder de aankoop uit te komen.