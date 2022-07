Een hereniging tussen de broers Bolland lijkt niet er voorlopig niet in te zitten. Rob en Ferdi kregen onenigheid over de Falco-musical waar ze samen aan werkten en recent over deelname aan het tv-programma Beste Zangers, waaraan Ferdi komend seizoen meedoet.

In een interview met Het Parool vertelt Rob zaterdag dat dat laatste voorval de druppel was.

"Het was de zoveelste judasstreek die Ferdi me heeft geleverd", zegt de 67-jarige Rob, die twee jaar geleden te horen kreeg dat hij ongeneeslijk ziek is.

"We waren vanwege die kankertoestand van mij, na twintig jaar gebakkelei op de vierkante centimeter, net weer 'herenigd', maar dit lijkt me een goed moment om te zeggen: zo is het genoeg."

'Beste Zangers weigert Rob omdat hij ziek is'

De kwestie rondom Beste Zangers draait om het feit dat Rob (op de foto rechts) niet als deelnemer is gevraagd voor het programma en zijn broer wel. Rob wilde ook graag meedoen en suggereerde vorige maand dat hij door de programmamakers is geweigerd omdat hij ziek is.

Volgens Ferdi is er nooit sprake van geweest dat ze samen in het programma zouden zitten. Ook AVROTROS stelde eerder al dat zijn ziekte bij de beoordeling of hij mee mocht doen "niet ter sprake is gekomen". "Hij is gewoon nooit gevraagd en dus hebben we het daar ook niet over gehad", aldus de omroep.

Rob blijft er tegenover Het Parool bij dat de producent van het programma "letterlijk" tegen hem heeft gezegd "dat hij geen terminaal zieke patiënt op zijn Beste Zangers-bank wilde hebben". Dat alleen Ferdi werd gevraagd en die daar vervolgens niks over zei tegen zijn broer, steekt Rob.