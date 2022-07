Peter Gillis is volgens RTL Boulevard en Shownieuws aangehouden wegens mishandeling. Een woordvoerder van het OM bevestigt dat er op 29 mei een man van zestig om die reden in Ommel is aangehouden, maar wil niet bevestigen dat het om de zestigjarige realityster gaat. Een vrouw van onbekende leeftijd is het slachtoffer.

Anonieme bronnen melden aan RTL Boulevard dat de Massa is Kassa-ster een nacht in de cel heeft doorgebracht, omdat hij zijn vriendin Nicol zou hebben mishandeld. Of het inderdaad om haar gaat, is niet bevestigd.

Een woordvoerder meldt dat het onderzoek inmiddels is afgerond en op 12 augustus inhoudelijk behandeld zal worden door de rechtbank Oost-Brabant.

Boulevard heeft geprobeerd Gillis te bereiken, maar hij heeft nog niet gereageerd.

NU.nl is in afwachting van een reactie van zender SBS, waar de realityserie van Gillis te zien is.