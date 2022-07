De 31-jarige man die in januari het privéterrein van Kendall Jenner binnendrong, krijgt een contactverbod, melden Amerikaanse media donderdag. Het 26-jarige model had de rechter eerder om een verbod gevraagd.

De man werd in januari door de beveiliger van Jenner aangehouden. Hij was het terrein opgegaan en zei dat hij op zoek was naar het model. De man werd gearresteerd maar niet veel later alweer vrijgelaten.

Jenner zou de autoriteiten hebben gevraagd de indringer niet al te zwaar aan te pakken. Daarom kreeg hij in januari een tijdelijk contactverbod opgelegd. Dat is nu omgezet in een permanent verbod.

Het model heeft al eerder nare ervaringen met mannen gehad. In 2021 werd een man opgepakt die van plan zou zijn geweest om Jenner dood te schieten en daarna zichzelf van het leven te beroven. Datzelfde jaar was er ook een incident met een man die probeerde de woning van het model binnen te treden.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).