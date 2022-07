Koning Willem-Alexander heeft zijn handtekening gezet onder het koninklijk besluit om oud-presentator Frank Masmeijer gratie te verlenen, maar dit is slechts een bekrachtiging van het besluit van de minister voor Rechtsbescherming. De koning kan dus niet zelf een besluit wijzigen.

"De handtekening van de koning onderschrijft dat het besluit volgens de geldende procedures en wet- en regelgeving tot stand is gekomen", antwoordt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) op een vraag van NU.nl.

"Als door de minister op basis van de adviezen van het OM en de rechter negatief wordt besloten over een gratieverzoek, volgt een andere procedure waarbij het staatshoofd een machtiging tot afwijzing tekent."

Kortom: of iemand gratie wordt verleend, besluit de minister voor Rechtsbescherming na advies van het Openbaar Ministerie (OM) en de rechter. De koning zet als staatshoofd zijn handtekening onder dit besluit. Daarmee bevestigt hij dat alles volgens de regels is verlopen. De koning wijzigt een besluit dus niet. Datzelfde gebeurt bijvoorbeeld ook met wetten.

In sommige berichten staat dat Masmeijer vrij is dankzij een besluit van de koning, maar dit kun je niet zo zeggen. Het besluit is alleen door de minister genomen.

OM was tegen gratie verlenen

Masmeijer vertelde woensdag in De Telegraaf dat hij door een handtekening van koning Willem-Alexander anderhalf jaar eerder is vrijgekomen. De oud-presentator zat een straf van negen jaar uit vanwege cocaïnesmokkel.

Het verzoek tot vrijlating zou wegens "persoonlijke omstandigheden" zijn ingediend, liet Masmeijers oud-advocaat Geert-Jan Knoops woensdag weten. "Dan hebben we het eigenlijk over gebeurtenissen in zijn familiesfeer, die zijn ontstaan door de detentie en tijdens detentie."

Knoops meldde verder dat het gratieverzoek was ingediend "op grond van het feit dat de heer Masmeijer ten onrechte is veroordeeld". Volgens de advocaat zijn daarbij ook voorbeelden aangevoerd om duidelijk te maken "waarom dat zo is bevonden".

Het OM heeft minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) geadviseerd de oud-presentator geen gratie te verlenen, zo bevestigde een woordvoerder woensdag. Dit betekent dat het gerechtshof niet tegen gratie was. Weerwind nam op basis van de adviezen een besluit, dat met een handtekening is bekrachtigd door de koning.