De neef van Ricky Martin, die de zanger eerder beschuldigde van huiselijk geweld, heeft zijn aanklacht ingetrokken. Het contactverbod dat eerder door de rechter is opgelegd, is hierdoor niet meer van kracht.

Volgens Martins advocaat werd het besluit om de aanklacht in te trekken "zonder enige invloed of druk van buitenaf genomen", meldt TMZ.

"Dit was niets meer dan een valse beschuldiging zonder enige onderbouwing, afkomstig van iemand die erg in de war is. We zijn blij dat onze cliënt nu weer verder kan met zijn leven en carrière." Martin woonde de zitting zelf via Zoom bij.

De aanvrager van het contactverbod beweerde zeven maanden met Martin te hebben gedatet. Hij beweerde ook dat Martin hem vervolgens begon te stalken. Ricky Martin en zijn advocaat weerspraken alle beschuldigingen.

Onlangs werd bekend dat Martins voormalige manager Rebecca Drucker de zanger heeft aangeklaagd. Zij zegt nog 3 miljoen dollar (2,95 miljoen euro) aan commissie van de zanger te moeten krijgen.