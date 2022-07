Oud-televisiepresentator Frank Masmeijer heeft gratie gekregen wegens "persoonlijke omstandigheden". Dat zei advocaat Geert-Jan Knoops woensdag in een videofragment in het tv-programma Renze.

"Dan hebben we het eigenlijk over gebeurtenissen in zijn familiesfeer, die zijn ontstaan door de detentie en tijdens detentie", zei Knoops, die onderdeel was van Masmeijers advocatenteam.

Knoops liet verder weten dat de gratie was aangevraagd "op grond van het feit dat de heer Masmeijer ten onrechte is veroordeeld". Volgens de advocaat zijn in het verzoek ook voorbeelden gegeven "waarom dat zo is bevonden".

Masmeijer vertelde woensdag in De Telegraaf dat hij door een besluit van koning Willem-Alexander anderhalf jaar eerder is vrijgekomen. De oud-presentator zat een straf van negen jaar uit voor cocaïnesmokkel.