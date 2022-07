Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil niet ingaan op vragen van NU.nl over de gratieverlening aan Frank Masmeijer. De oud-presentator werd door koning Willem-Alexander gratie verleend en kwam daardoor anderhalf jaar eerder vrij. Het ministerie zegt niet in te gaan op individuele zaken. Ook het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zegt niet in te willen gaan op vragen.

Masmeijer zat in een gevangenis in Nieuwegein een gevangenisstraf van negen jaar uit vanwege betrokkenheid bij een cokesmokkelzaak in Antwerpen. De oud-presentator vertelde aan De Telegraaf dat hem gratie is verleend, maar vertelde daar niet bij waarom.

Gratieverzoeken worden lang niet altijd ingewilligd. In het eerste kwartaal van 2022 zijn er 191 verzoeken voor gratie gedaan. Daarvan zijn er zestien zonder voorwaarden toegewezen en tien met bepaalde voorwaarden. Het ministerie meldt ook niet of er bepaalde voorwaarden zijn gesteld aan de gratie van Masmeijer.

Een verzoek tot gratie wordt eerst voor advies naar het Openbaar Ministerie en naar een rechter gestuurd. In dit geval was dat het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, vertelt een woordvoerder van het ministerie. "Dat oordeel is leidend. De minister (Franc Weerwind, Rechtsbescherming, red.) moet met heel goede argumenten komen om tegen dit oordeel in te gaan."

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij nieuws over Frank Masmeijer

Het gerechtshof heeft laten weten niet in te gaan op de zaak-Masmeijer. "Het hof is door de koning (ministerie) om advies gevraagd en heeft dat gegeven. Dit advies is niet openbaar. De koning beslist uiteindelijk."

Masmeijer werd in België veroordeeld, maar kreeg in Nederland gratie. Als een gevangene na een straf in het buitenland naar Nederland wordt overgeplaatst, geldt het Nederlands strafrecht, legt de woordvoerder uit.