Herman Brusselmans (64) en zijn vriendin Lena (30) verwachten hun eerste kindje. De Belgische schrijver zegt tegen Het Nieuwsblad dat het niet gepland was, maar dat ze "erg gelukkig" zijn.

"Het is nog heel pril. Alles wat we voorlopig hebben, is een heel klein fotootje van het vruchtje. Maar we zijn erg gelukkig", zegt de columnist, die al op het nieuws hintte in zijn laatste column in Humo. "Twee maanden geleden kregen we het nieuws te horen. Het is voor mij ook nog een beetje wennen. We weten nog niet of het een jongen of een meisje wordt."

Voor zowel Brusselmans als de Amsterdamse Lena wordt het hun eerste kindje. Dat de schrijver 65 zal zijn als de baby geboren wordt, vindt hij "een beetje confronterend". "Maar ik zie dat niet per se negatief. Lena en ik zijn nu vooral erg gelukkig. We waren niet 'aan het proberen', zoals men dat dan zegt. Het was niet voorzien, niet gepland. Het is gewoon gebeurd."

De twee ontmoetten elkaar in 2016 en wonen sinds 2018 samen in Gent. Brusselmans is twee keer getrouwd geweest.