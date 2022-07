Voormalig tv-presentator Frank Masmeijer (60) is vrijgekomen uit de gevangenis. Dat gebeurde enkele uren nadat koning Willem-Alexander een gratieverzoek had ondertekend, zegt hij woensdag in De Telegraaf. De oud-NCRV'er mocht zijn cel in Nieuwegein anderhalf jaar eerder verlaten dan hij had verwacht.

Masmeijer werd in 2014 gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een cokesmokkelzaak in Antwerpen. De presentator werd in 2019, toen hij al enkele jaren vastzat, in hoger beroep veroordeeld tot negen jaar cel. Eind 2021 werd hij van een gevangenis in België overgebracht naar Nieuwegein, waar hij de rest van zijn straf zou uitzitten.

Tijdens de rechtszaak in België ontkende de voormalige showmaster lange tijd iedere betrokkenheid. Maar in 2018 bekende hij een "beperkte rol" te hebben gespeeld bij een poging tot de smokkel van 467 kilo cocaïne uit Colombia in bananendozen naar de haven in Antwerpen. De oud-presentator zou zich ook schuldig hebben gemaakt aan bedreigingen.

Masmeijer zegt dat hij zijn vrijlating te danken heeft aan zijn vriendin Anita, een speciale rechter en minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming). Nadat de koning zijn vervroegde vrijlating had bekrachtigd, kon Masmeijer de gevangenis verlaten.

Zijn voormalige advocaat Geert-Jan Knoops zegt verrast te zijn. "Dit nu is heel uitzonderlijk, kan ik wel zeggen. Ik ben benieuwd welke argumenten hij heeft aangevoerd om dit te laten gebeuren. Normaal gesproken gaat het om buitengewoon klemmende redenen, zoals ziekte of een gezin dat eraan onderdoor gaat dat 'vader' vastzit. Het is echt iets heel bijzonders, maar fijn nieuws voor hem."

"Zelfs de beste advocaten hebben me er nooit op gewezen dat ik gratie zou kunnen krijgen, gewoon omdat de kans nihil was. Ik hoop dat de buitenwereld nu ook anders naar mij gaat kijken. Ik wil genieten van mijn nieuwe leven. Een baan, geld verdienen en genieten van mijn kleindochter die ik nu voor het eerst heb kunnen vasthouden", aldus Masmeijer.