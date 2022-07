Voormalig tv-presentator Frank Masmeijer (60) is volgens De Telegraaf vrijgekomen uit detentie, enkele uren nadat koning Willem-Alexander een gratieverzoek had ondertekend. Tot zijn eigen verbazing mocht de oud-NCRV'er zijn cel in Nieuwegein anderhalf jaar eerder verlaten dan hij had verwacht.

Masmeijer was voor zijn aandeel in een grootscheepse cokesmokkelzaak in Antwerpen veroordeeld tot negen jaar cel. Eind 2021 is hij van een gevangenis in België overgebracht naar Nieuwegein waar hij de rest van zijn straf zou uitzitten.

Tijdens de rechtszaak in België ontkende de voormalige showmaster lange tijd iedere betrokkenheid, maar in 2018 bekende hij een "beperkte rol" te hebben gespeeld bij een poging tot de smokkel van 467 kilo cocaïne uit Colombia in bananendozen naar de haven in Antwerpen.

Weekblad Privé, dat volgens De Telegraaf woensdag het nieuws over de gratie brengt, sprak de voormalige presentator exclusief in Vinkeveen waar hij vertelt over de opmerkelijke wending in de strafzaak.

Masmeijer zegt dat hij zijn vrijlating te danken heeft aan zijn vriendin Anita, een speciale rechter en minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming. Nadat de koning zijn vervroegde vrijlating bekrachtigde, kon Masmeijer de gevangenis verlaten.