Chaney Jones, de ex van Ye, ontkent dat ze een romantische relatie heeft met Tristan Thompson, die weer de ex is van Khloé Kardashian. De 31-jarige Thompson is momenteel in Mykonos, waar hij werd gespot met een vrouw met bruin haar. Op sociale media beweren veel mensen dat het om de 24-jarige Jones gaat.

Jones ontkent dat zij de vrouw op de foto's is. "Nee, dat ben ik zeker niet. Deze vrouw lijkt niet eens op mij." Ye was jarenlang de zwager van Thompson en Kardashian, toen hij nog met haar oudere zus Kim getrouwd was.

Thompson had een knipperlichtrelatie met Khloé Kardashian, met wie hij samen dochter True heeft. Afgelopen week werd bekend dat de twee opnieuw een kind verwachten, maar Kardashian zette een definitieve punt achter de relatie toen afgelopen december bleek dat hij een kind had verwekt bij een andere vrouw.

Kardashian en Thompson krijgen hun tweede kind via een draagmoeder, die al zwanger was toen de twee uit elkaar gingen. "Khloé is ontzettend dankbaar dat een geweldige draagmoeder haar hiermee zegent", liet haar manager eerder aan CNN weten.

Jones was zo'n vijf maanden samen met Ye. Veel mensen vonden dat Jones opvallend veel lijkt op Ye's ex-vrouw Kim Kardashian.