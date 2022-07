Justin Bieber hervat zijn Justice World Tour op 31 juli. De popster moest eerder een aantal optredens uitstellen vanwege een verlamming van een deel van zijn gezicht.

Justin Bieber trapt af met een optreden tijdens het Lucca Summer Festival in Italië. Daarna doet de 28-jarige zanger meerdere Europese festivals aan.

Na de festivals in Europa vervolgt Bieber zijn tour in Zuid-Amerika, Zuid-Afrika, het Midden-Oosten, Azië, Australië en Nieuw-Zeeland, om in 2023 weer terug te keren naar Europa.

In juni moest de Canadese zanger een aantal optredens uitstellen vanwege een verlamming van een deel van zijn gezicht.

Bieber kampte met het syndroom van Ramsay-Hunt, waardoor een deel van zijn gezicht was verlamd. Dat kwam door een soort virus dat de zenuw in zijn oor en gezicht aanviel. De zanger kon niet meer met zijn rechteroog knipperen en met die kant van zijn gezicht ook niet glimlachen, meldde hij destijds op Instagram.

Wanneer de zanger zijn uitgestelde shows precies zal inhalen, wordt later bekendgemaakt.