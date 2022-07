Suzan Stortelder en Freek Rikkerink stappen in het huwelijksbootje. Dat laat het zangduo, bekend als Suzan & Freek, weten via Instagram.

"Een week geleden zei ze JA!", staat als onderschrift bij een foto van het stel op Instagram. De verloving vond plaats in Berlijn.

Stortelder en Rikkerink zijn al veertien jaar samen. Ze wonen en werken samen, maar zijn elkaar "nooit langdurig" zat, vertelde Rikkerink vorig jaar in het AD.

Het zangduo is bekend door de singles Blauwe dag en Als het avond is. Ze behoren tot de best beluisterde artiesten van Nederland. De twee artiesten denken dat hun succes deels te verklaren valt door hoe "normaal" ze zijn.