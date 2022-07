Jan Roos en Dennis Schouten mogen naar eigen zeggen deze week geen uitzending maken voor hun juicekanaal RoddelPraat. De makers zeggen dat YouTube ze vanwege "cyberpesten" een waarschuwing heeft gegeven, waardoor ze een week niets kunnen plaatsen.

Volgens Roos en Schouten gebeurde het 'pesten' in een eerdere aflevering van het juicekanaal, waarin vlogster JoyceJoin te gast was. "Een typetje dat in ons programma zat om afgezeken te worden en dan daarvoor een strike geven (een waarschuwing vanuit YouTube wanneer de regels worden overtreden, red.). Wat een mafketels", schrijven Roos en Schouten op hun website.

De desbetreffende video zou door YouTube offline zijn gehaald. De videomakers zeggen dat ze van het videoplatform een week lang geen video's meer mogen plaatsen. De uitzending van woensdag komt volgens het duo niet online. Om hun donateurs niet teleur te stellen, maken ze deze aflevering wel. Deze donateurs betalen lidmaatschap en kunnen in ruil daarvoor extra video's bekijken.

"Het lijkt verdomme China wel hier. Joycejoin heeft zelf aangegeven dat ze zich niet gepest voelde en de strike belachelijk vindt", melden ze op hun website.

YouTube was maandagmiddag niet direct bereikbaar voor commentaar.

RoddelPraat is een YouTube-kanaal waarop Dennis Schouten en Jan Roos elke woensdag in een (gratis) aflevering allerlei entertainmentzaken bespreken en gasten ontvangen. Het roddelkanaal is regelmatig in opspraak vanwege grove, vaak kwetsende uitspraken.