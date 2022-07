De eerste verdachte van de overval op Mark Gillis moet langer in de gevangenis blijven. De rechtbank besloot maandag dat het voorarrest wordt verlengd omdat er te veel ernstige verdenkingen zijn. Realityster Gillis, bekend van Massa is Kassa, werd in november vorig jaar op brute wijze overvallen.

Bij de rechtbank in Den Bosch was maandag de eerste zitting in de strafzaak over de overval op Gillis. Alleen Aytekin B. moest nog voorkomen, hij was ook de eerste van drie verdachten die werden opgepakt.

Gillis werd in de nacht van 6 op 7 november vorig jaar met geweld overvallen toen hij bij zijn chalet op vakantiepark Prinsenmeer aankwam in Ommel, even ten zuiden van Helmond. Gillis werd met een vloeistof in het gezicht gespoten en getaserd. Nadat hij was overmeesterd, werd hij bestolen van een horloge, twee armbanden, een telefoon en een dure zonnebril.

Beelden van de overval werden uitgezonden in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Daarop waren drie overvallers te zien. B. is volgens justitie de man in de camouflagejas. Tot nu toe beriep hij zich steeds op zijn zwijgrecht en heeft hij niets over de verdenking verteld.

De advocaat van de verdachte heeft geen verzoek tot vrijlating gedaan, omdat ook zij de verdenkingen te serieus vindt. Op 13 september is er weer een zitting in de zaak. Dan zullen mogelijk alle drie de verdachten die zijn opgepakt voor de rechter komen.