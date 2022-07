Ernst Daniël Smid heeft een geslaagde hersenoperatie achter de rug. Dat laat zijn vriendin Jolanda Bierbooms maandag weten aan De Telegraaf. De operatie was nodig om Smids symptomen van parkinson te verminderen. Of dat ook daadwerkelijk gebeurt, is afwachten.

Bierbooms vertelt dat het implanteren van elektroden en een neurostimulator is gelukt. Smid is zelf nog te vermoeid om te praten. De neurostimulator kan doorgaans pas na zo'n twee weken worden geactiveerd. Dan zal pas blijken of de klachten die Smid ervaart ook daadwerkelijk verminderen.

De zanger vertelde voor de operatie al dat de symptomen van de ziekte van Parkinson, zoals het beven van zijn rechterarm, waren verergerd. Ook heeft hij moeite met lopen en het gebruiken van zijn vingers. De medicatie die hij eerder gebruikte kon de symptomen niet meer onderdrukken.

In november 2019 werd bekend dat Smid Parkinson heeft. Hij leed toen al twee jaar aan de ziekte. Er is geen herstel mogelijk van Parkinson.