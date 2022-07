Kim Feenstra is trauma's uit haar jeugd aan het verwerken. Het 36-jarige model is zichzelf aan het "opruimen", zodat haar verleden geen invloed heeft op haar eenjarige zoon Brooklyn, schrijft ze in haar Instagram Stories.

"De laatste tijd krijg ik veel flashbacks uit mijn jeugd. Ik ben momenteel veel aan het opruimen in mijzelf", begint Feenstra haar bericht. "Het is een emotioneel proces. Ik heb gebeurtenissen niet verwerkt, maar ik heb ze geparkeerd en ben doorgegaan."

"Ik ben aan het helen. De trauma's uit mijn jeugd en de trauma's van mijn familie. Het is moeilijk. Maar als ik naar mijn kind kijk, weet ik dat ik het voor een heel mooi doel doe."

Feenstra deelt haar ervaringen, omdat ze zich naar eigen zeggen vaak alleen heeft gevoeld. Ze hoopt dan ook dat mensen met dezelfde soort problemen zich herkennen in haar verhaal en weten dat ze niet alleen zijn. "Ik erken nu de pijn in plaats van dat ik me groot hou. Dat is pittig. En zwaar. Ik huil veel. Maar dat is om te kunnen helen. Niet om in het verdriet te blijven hangen."

Feenstra kreeg in oktober 2020 een zoon samen met haar partner Stanley.