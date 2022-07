Jennifer Lopez en Ben Affleck zijn getrouwd. De grote dag heeft plaatsgevonden in Las Vegas, zo melden verschillende Amerikaanse media.

TMZ heeft de aanvraag van een huwelijksnummerbord in Clark County in Nevada in handen gekregen. Een bron dicht bij het koppel heeft aan de entertainmentwebsite bevestigd dat het stel inderdaad is getrouwd. Eerder dit jaar werd Lopez al met een verlovingsring gezien.

Het stel was in 2002 al verloofd, maar ging vlak voor de bruiloft in 2004 uit elkaar. De twee trouwden allebei met iemand anders en kregen kinderen, maar een jaar geleden kwam 'Bennifer', zoals het stel ook wordt genoemd, tot grote vreugde van de fans weer bij elkaar.

Het stel was nog niet bereikbaar voor een reactie.