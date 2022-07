Als het aan Pete Davidson ligt, gaan hij en Kim Kardashian '100 procent zeker' trouwen. Dat vertelt de 28-jarige komiek en acteur in de podcast Hart to Heart van komiek Kevin Hart.

"Dat is wel hoe ik hoop dat het gaat", zegt Davidson op de vraag of hij zou willen trouwen.

Hij voegt daaraan toe dat het zijn grote droom is om ooit kinderen te krijgen en een familieman te worden. "Van alle dingen die ik nog wil bereiken, staat het vaderschap op de eerste plek. Ik wil er voor ze zijn en zien hoe het voor hen is om een vader te hebben, want die heb ik niet altijd gehad."

Zijn vader overleed als brandweerman tijdens de aanslagen in New York op 11 september 2001. Davidson was toen zeven jaar oud.

Davidson en Kardashian daten sinds oktober vorig jaar. Kardashian trouwde zelf drie keer eerder.