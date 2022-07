Sophie Turner is onlangs bevallen van een dochter, bevestigt haar woordvoerder aan Page Six. Het is het tweede kind van de actrice en zanger Joe Jonas.

Turner zou eerder deze maand in Miami zijn bevallen. Inmiddels zou de actrice weer thuis zijn.

In mei maakte het stel de zwangerschap bekend. De 26-jarige Turner en 32-jarige Jonas hadden samen al een dochter, Willa. Zij werd in juli 2020 geboren.

De Game of Thrones-actrice en de zanger trouwden in mei 2019 in Las Vegas. Ze gingen op huwelijksreis naar onder meer Nederland, waar ze werden gezien in een bootje op de Amsterdamse grachten.