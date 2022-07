De voormalige schoonmoeder van Olcay Gulsen moet van de rechtbank Amsterdam meer bewijs leveren in de zaak die ze tegen de presentatrice heeft aangespannen. Gulsen werd in juni door haar ex-schoonmoeder haar aangeklaagd wegens een niet terugbetaalde rekening van 100.000 euro.

Gulsens ex-schoonmoeder beweert dat ze de presentatrice in 2015 twee keer een bedrag van 50.000 euro heeft geleend. Gulsens bedrijf SuperTrash verkeerde toen in financiële moeilijkheden. De modeketen werd in 2018 failliet verklaard.

Gulsen zegt juist dat zij geld aan haar ex heeft geleend. Dat bedrag zou ze via zijn moeder hebben teruggekregen.

Eind juni stonden Gulsen en haar ex-schoonmoeder al tegenover elkaar in de rechtbank. Bram Mous, de advocaat van Gulsens ex-schoonmoeder, zei toen dat er mondelinge afspraken over een terugbetalingsregeling zijn gemaakt. Ook stelde hij dat zijn cliënte dit geld nog niet heeft ontvangen.

De ex-schoonmoeder heeft afschriften met de bedragen en daarbij de omschrijving 'lening'. Volgens de advocaat van Gulsen is dit als bewijs onvoldoende.

In 2019 zou Gulsens toenmalige schoonmoeder de presentatrice hebben aangesproken over het volgens haar verschuldigde geldbedrag. Er wordt gesproken van druk en chantage richting Gulsen. De presentatrice zegt dat ze het bedrag terugbetaalt als kan worden bewezen dat het geld is geleend.

De rechtbank behandelt de zaak weer op 27 juli.