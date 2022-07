Khloé Kardashian en Tristan Thompson verwachten via een draagmoeder een tweede kind. Het nieuws is op z'n zachtst gezegd een verrassing voor de miljoenen fans van de familie. Kardashian en Thompson zijn al maanden uit elkaar en de basketballer is allesbehalve geliefd onder de volgers van Keeping Up With the Kardashians. Thompson heeft namelijk de grootste moeite de realityster trouw te blijven.

Er zijn niet een of twee verhalen over affaires van Thompson. De basketballer is met tientallen vrouwen betrapt op vreemdgaan terwijl hij een relatie had met Kardashian. De romance begint hoopvol in 2016. Waar deze verder lijkt op te bloeien als het stel in december 2017 bevestigt een eerste kind samen te verwachten, stort de boel nog voor de geboorte van dochter True in.

Kardashian is zo'n zeven maanden zwanger als de eerste verhalen over uitspattingen van Thompson de ronde doen. US Weekly schrijft dan over een flirtende Thompson die met twee vrouwen een stuk intiemer is geweest dan past bij iemand in een monogame relatie. "Hun lichaamstaal en het geflirt waren echt niet gepast voor iemand die een serieuze relatie heeft en een baby verwacht", aldus een bron.

Echt mis gaat het in de week dat Kardashian op het punt staat te bevallen van hun dochter. De realityster vliegt begin april naar Cleveland om bij haar partner te zijn als hun kind geboren wordt. In diezelfde week verschijnen beelden van Thompson die over de schreef gaat met twee vrouwen. TMZ heeft beelden in handen van een half jaar eerder, waarop te zien is hoe de basketballer met een van de vrouwen zoent en vervolgens bij de ander zijn gezicht tussen haar borsten plant. Diezelfde vrouw grijpt hem bij zijn geslachtsdeel.

Het blijft daar niet bij: diezelfde dag verschijnen er ook beelden van Thompson die een derde vrouw meeneemt naar zijn hotelkamer. Die beelden zijn recenter: terwijl Kardashian naar Cleveland vliegt, slaapt Thompson in een hotelkamer met de vrouw, zeggen bronnen. Officieel is dat nooit bevestigd, maar meerdere getuigen zeggen dat de twee hebben gezoend in een nachtclub.

Khloé Kardashian en Tristan Thompson tijdens de babyshower, enkele maanden voor de geboorte van True. Khloé Kardashian en Tristan Thompson tijdens de babyshower, enkele maanden voor de geboorte van True. Foto: BrunoPress

Dochter True wordt op 12 april geboren en even lijkt alles rustig. Thompson heeft zijn excuses meerdere malen aangeboden. Inmiddels zijn er vijf vrouwen die hebben opgebiecht met de basketballer onder meer te hebben gezoend tijdens zijn relatie met Kardashian. In mei bevestigen diverse bronnen dat het stel heeft besloten verder te gaan met de relatie, hoewel de familie van de realityster daar niet al te blij mee zou zijn.

Lang duurt het liefdesgeluk niet, want terwijl de twee druk zijn met relatietherapie, wordt Thompson in september 2018 opnieuw betrapt op flirten met een andere vrouw. Dat blijft niet bij een gezellig gesprekje: hij zou ook de billen van de vrouw hebben aangeraakt. Het leidt ertoe dat Kim Kardashian de partner van haar jongere zus ontvolgt op sociale media.

De maanden daarna ontstaat een knipperlichtrelatie: het ene moment lijkt alles goed te gaan, het volgende moment is de relatie over. In februari 2019 komt er een einde aan de onzekerheid, als er geruchten ontstaan over een affaire van Thompson met Jordyn Woods. Zij is de beste vriendin van Kylie Jenner, Kardashians zusje. De relatie van Kardashian en Thompson lijkt daarmee definitief tot een einde te komen. Ook Woods wordt door de familie verstoten. "Jij bent de reden dat mijn familie uit elkaar valt", aldus Kardashian.

Om samen voor dochter True te kunnen zorgen, besluit het voormalige koppel wel vriendelijk met elkaar om te blijven gaan. Thompson verhuist daarom naar de buurt waar Kardashian woont en ze vieren met zijn allen de verjaardag van de dan jongste Kardashian-telg. Dat levert toch weer een verzoening op.

In oktober 2020 probeert het stel weer zwanger te worden, zo vertellen bronnen. Vier maanden later gaan er geruchten over een verloving. In juni 2021 is de relatie echter alweer over. Twee maanden later proberen ze het opnieuw, maar tot een relatie komt het dan niet, omdat er opnieuw geruchten opduiken over een affaire.

Thompson blijkt een kind te hebben verwekt bij Maralee Nichols, een fitnessmodel. Hij ontkent dat eerst nog, maar de DNA-test is duidelijk: hij is echt de vader van Theo. "Khloé, je verdient dit niet. Je verdient het hartzeer en de vernedering die ik heb veroorzaakt niet. Je verdient beter dan hoe ik je heb behandeld", schrijft Thompson op Instagram als de resultaten van de test bekend worden.

Dit alles gebeurt in december 2021. Precies dezelfde maand waarin de draagmoeder van Kardashian en Thompson zwanger wordt. "Khloé is de draagmoeder ongelofelijk dankbaar", zegt een woordvoerder van Kardashian donderdag. Of de komst van een tweede gezamenlijke kind ook een nieuw hoofdstuk aan de knipperlichtrelatie zal toevoegen, moet nog blijken.