Mart Hoogkamer heeft last van ontstoken neusholtes, waardoor hij momenteel niet kan zingen. Dat laat de 24-jarige zanger donderdag weten op Instagram.

"Ontstoken neusholtes. Zingen is dan net zo moeilijk als op een akoestische gitaar spelen die vol zit met watten. Dat lukt niet en klinkt waardeloos", schrijft de artiest bij een foto van een scan die gemaakt is in het ziekenhuis.

Het is niet bekend hoelang de Ik Ga Zwemmen-zanger niet kan zingen. Ook is onduidelijk of er shows afgezegd moeten worden. In oktober vorig jaar kampte de zanger nog met een dubbele longontsteking.

Een week geleden ontstond er ophef toen Hoogkamer niet kwam opdagen bij een optreden. Zijn management had niet doorgegeven dat hij ziek was. Later gaf de zanger een reactie op sociale media. "Of ze nou 1.000 euro of 100.000 euro betalen, dat interesseert me geen bal. Als ik niet achter mijn kwaliteit sta, zing ik niet. Ik hoop dat iedereen dat respecteert", zei Hoogkamer.