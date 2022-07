Armie Hammer heeft de filmset ingewisseld voor een kantoor. De acteur legde zijn acteerwerkzaamheden eerder neer, nadat hij er door meerdere vrouwen van was beschuldigd dat hij zijn gewelddadige seksuele voorkeuren in de praktijk heeft gebracht. Hammer werkt nu als verkoper van verblijfsaccommodaties op de Kaaimaneilanden, meldt Variety.

Het gerucht dat Hammer (Call Me By Your Name, The Social Network) aan het werk zou zijn in het Caraïbisch gebied deed al een tijd de ronde. Vorige week circuleerden foto's op sociale media waarop de acteur in een hotel lijkt te werken. Hammer droeg de werkkleding van het hotel. Het hotel ontkende dat de acteur daar werkte.

Een anonieme bron heeft nu bevestigd dat de acteur inderdaad in het hotel werkt. Hammer helpt mensen bij het zoeken naar timeshare-accommodaties. Dat zijn vakantiewoningen die mensen samen met anderen kunnen huren of kopen, waarna ze er om beurten tijdens afgesproken periodes kunnen verblijven.

Hammer was voor zijn verkopersbaan al manager van een appartementencomplex dat zich ook op de Kaaimaneilanden bevindt.

Hammer raakte in opspraak na screenshots privégesprekken

Begin dit jaar raakte de 35-jarige acteur in opspraak nadat er screenshots waren uitgelekt van privégesprekken tussen Hammer en verschillende vrouwen. In de berichten schrijft Hammer dat hij lichaamsdelen van de vrouwen wil afhakken en ze vervolgens wil opeten.

Na de uitgelekte berichten beweerden meer vrouwen dat Hammer gewelddadige seksuele voorkeuren heeft, met name kannibalisme en verkrachting. De acteur was destijds nog getrouwd.

Hammer wordt er door meerdere vrouwen van beschuldigd dat hij deze gewelddadige seksuele voorkeuren ook daadwerkelijk in de praktijk heeft gebracht. Zo zou hij aan de snijwonden van zijn ex Courtney Vucekovich hebben gezogen en gelikt en zijn initialen in de huid van model Paige Lorenze hebben gekerfd.

Volgens de bron is de acteur nu blut en zoekt hij naar manieren om zijn familie in hun onderhoud te voorzien. Dat zou ook de reden zijn dat Hammer op de Kaaimaneilanden woont. Zijn twee jonge kinderen wonen met Hammers ex-vrouw Elizabeth Chambers op de eilanden.