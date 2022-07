De zeventigjarige Jamie Spears, de vader van Britney Spears, moet onder ede verklaren over de curatele waaronder de zangeres tot eind vorig jaar stond. Dat heeft de rechter woensdag bepaald, meldt TMZ.

Jamie Spears moet binnen dertig dagen weer voor de rechter verschijnen. Hij moet bovendien alle documenten inleveren die te maken hebben met het elektronisch toezicht waarmee de zangeres in de gaten werd gehouden.

Jamie zou zich naar verluidt schuldig hebben gemaakt aan het plaatsen van afluisterapparatuur in Britneys huis toen zij nog onder zijn toezicht stond. De artieste zou hiervan niet op de hoogte zijn geweest.

Vader Spears wil op zijn beurt afdwingen dat ook zijn dochter wordt ondervraagd. Aanvankelijk zou de rechter daar woensdag over oordelen, maar de beslissing volgt pas bij de volgende zitting op 27 juli.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij nieuws over Britney Spears

De Amerikaanse zangeres, bekend van hits als Baby One More Time en Toxic, kwam in 2008 na een mentale inzinking onder toezicht te staan van haar vader. Daar kwam afgelopen november een einde aan.

De advocaat van Spears zei er alles aan te doen om de mensen te vervolgen die verantwoordelijk waren voor het in stand houden van het curatorschap. Daaronder is ook Spears' zakelijk management, dat miljoenen van de artieste zou hebben achtergehouden.