Jaimie Vaes zegt dat ze als buitenstaander ook over haar onlangs op de klippen gelopen relatie met Lil Kleine zou hebben geoordeeld. De realityster vertelt in Grazia dat ze zich vroeger ook afvroeg waarom vriendinnen bij vriendjes bleven als ze slecht behandeld werden.

Vaes en Lil Kleine gingen eerder dit jaar uit elkaar toen beelden uitlekten waarop de rapper zijn ex-vriendin mishandelde. Veel mensen hadden online hun oordeel klaar over waarom Vaes nog zo lang bij Lil Kleine bleef. "Als je er zelf niet emotioneel bij betrokken bent, kun je niks over zo'n situatie zeggen", vindt de realityster. "Ik snap echt wel dat mensen oordelen, als buitenstaander zou ik waarschijnlijk hetzelfde hebben gedaan."

"Ik heb vroeger ook weleens tegen vriendinnen gezegd: 'What the fuck doe jij hier nog?' Dan zag ik het verdriet in hun ogen en dacht ik: hoezo laat je dit toe?" Volgens Vaes ligt het echter anders als je zelf degene bent die in een relatie zit waarin je niet goed wordt behandeld.

"Je gaat aan jezelf twijfelen en bent ook bang om alleen te zijn. Pas als je eruit hebt durven stappen en door een hel bent gegaan, besef je dat je beter af bent alleen."

Vaes vertelt dat ze voor het eerst in lange tijd kan zeggen dat het goed met haar gaat. "Ik zal niet zeggen dat ik er al voor 100 procent ben, maar mijn gedachtes en mijn gevoel als ik wakker word, zijn niet meer daar. Die zijn in het heden en ik focus me nu op leuke, positieve dingen."