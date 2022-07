Geruchten dat Wesley Sneijder en Yolanthe Cabau weer met elkaar aan het daten zijn, gaan al een tijdje, maar de twee hebben tot nu toe weinig gezegd over een eventuele verzoening. In gesprek met Privé vertelt de oud-voetballer dat hij haar er ook niet naar wil vragen.

"Dat vraag je niet. Althans, ik niet. Ze weet hoe ik erin sta", aldus Sneijder die in 2019 zijn relatie met Cabau zag stranden. De twee zijn echter nooit officieel gescheiden en de voetbalanalist heeft altijd gezegd te hopen dat het uiteindelijk weer goedkomt.

Privé publiceert deze week foto's van Cabau en Sneijder op het Spaanse eiland Ibiza. Sneijder wil niet te veel ingaan op de verhalen dat er sprake is van een verzoening. "We hebben het enorm leuk. Ik kan er nog niet veel meer over zeggen. Het voelt vertrouwd en goed. Het is ook fijn om Xess Xava (de zoon van het stel, red.) erbij te hebben. Je ziet hem genieten als papa en mama zoals nu met elkaar zijn."

De relatie van het stel strandde toen bleek dat Sneijder meerdere malen was vreemdgegaan. Tot de dag van vandaag heeft hij daar spijt van. "Ik heb het vaak genoeg gezegd: ik heb fouten gemaakt. Daar heb ik enorm veel spijt van, maar daar koop je weinig voor. Het is iets wat aan mij vreet. Ik wil het goedmaken."