Fernando Reyes, die inmiddels een paar maanden samen is met André van Duin, was nog getrouwd toen hij verliefd werd op de komiek en presentator. Hij besloot daarom van zijn toenmalige partner te scheiden, vertelt de danser woensdag in De Telegraaf.

"Dat was niet gemakkelijk", aldus Reyes in de krant. "Ik heb er tegenover mijn ex-partner geen geheim van gemaakt wat mij hier was overkomen. In Spanje was ik niet ongelukkig, maar de klik met André overtreft alles."

De breuk en daaropvolgende scheiding zijn volgens de danser in harmonie geregeld met zijn ex. "Er zijn geen problemen ontstaan, maar leuk vond ik het natuurlijk niet. Afscheid nemen gaat altijd gepaard met pijn."

Van Duin (75) en Reyes (61) kennen elkaar al veertig jaar. De komiek en zijn toenmalige partner Wim kwamen geregeld bij de danser over de vloer en andersom, maar het contact verwaterde met de jaren.

Na het overlijden van Van Duins echtgenoot Martin Elferink begin 2020 en zijn vriendin Corrie van Gorp later in datzelfde jaar liet Reyes van zich horen. Dat leidde tot een kopje koffie en uiteindelijk rond de jaarwisseling tot een relatie.