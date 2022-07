Tony Rock bevestigt aan TMZ dat zijn broer en komiek Chris Rock een relatie heeft met actrice Lake Bell. Het koppel werd al meerdere keren samen op de foto gezet.

Tony Rock grapt tegen de entertainmentsite dat hij blij is dat het liefdesleven van zijn broer "eindelijk onderwerp van gesprek is". Hij zegt Bell nog niet te hebben ontmoet.

De 57-jarige Chris Rock was van 1996 tot 2016 getrouwd met Malaak Compton, die in de PR werkt. Ze kregen samen twee kinderen.

De veertien jaar jongere Bell, bekend van films als What Happens in Vegas, was zeven jaar getrouwd met tatoeëerder Scott Campbell. Ook zij kregen samen twee kinderen.