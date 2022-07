Dertien jaar lang bepaalde Britney Spears zo goed als niks voor zichzelf. Nu is de zangeres vrij en zint ze op wraak. Dinsdag begint dat met een rechtszaak tegen Tri Star Sports & Entertainment Group, dat 18 miljoen dollar aan Spears heeft verdiend en het curatorschap in stand heeft gehouden, meent haar advocaat.

De advocaat van Spears komt zijn belofte na: hij gaat er alles aan doen om de mensen die verantwoordelijk waren voor het in standhouden van het curatorschap te vervolgen. Dat begon uiteraard bij haar vader, die enkele maanden voor het beëindigen van het curatorschap al uit zijn functie werd ontheven. Mathew Rosengart, Spears' advocaat, heeft gegevens opgevraagd over de uitgaven en inkomsten van Jamie Spears en de afspraken die hij had, en wil nu via de rechter ook inzicht in de samenwerking met zakelijk manager Tri Star.

Volgens Rosengart zou Spears jarenlang zijn afgeluisterd, via haar telefoon en een opnameapparaat dat in haar slaapkamer hing. Spears' vader heeft altijd gezegd daar niets van te weten en eist dat zijn dochter in de rechtbank verklaart hoe ze tot deze conclusie is gekomen. Hij wil ook dat ze context biedt bij de vele Instagram-berichten die ze sinds het beëindigen van het curatorschap heeft geplaatst over de gezinssituatie en hoe slecht haar familieleden voor haar waren.

Uit gegevens die New York Times in handen kreeg, zou echter wel degelijk blijken dat Jamie Spears opdracht heeft gegeven om zijn dochter in de gaten te houden. Samen met Tri Star zou hij een beveiligingsteam hebben aangenomen. Het team kon meeluisteren en -kijken naar alles wat Britney Spears op haar telefoon deed. Ook Tri Star ontkent dit, maar heeft tot nog toe geweigerd inzage te geven in documenten die gaan over het management van de zangeres.

Tri Star zou flink geprofiteerd hebben van het curatorschap van Spears, zo pleit Rosengart. Niet alleen omdat de zangeres zo'n 18 miljoen dollar heeft verdiend voor het bedrijf, maar ook omdat haar naam zou hebben geholpen bij het aantrekken van andere artiesten. Onder andere de Kardashian-familie en rapper Travis Scott zijn nu aangesloten bij het zakelijk management.

Rosengart heeft een privédetective ingehuurd die documenten heeft gevonden uit 2008. Daarin valt te lezen hoe Tri Star en Spears' vader overleggen over het curatorschap. In één van die mails staat een quote van Geraldine Wyler, de voormalig advocaat van Jamie Spears. "We hebben een probleem met de rechter: de enige beschikbare is net degene die niet akkoord gaat met het geven van stabiliserende middelen." Eerder beschuldigde de zangeres haar vader er al van haar medicatie te hebben voorgeschreven om haar te kalmeren.

De rechtbank moet zich nu buigen over de aanvraag van Rosengart. Als hij gelijk krijgt, komen alle documenten officieel naar buiten. De rechter bepaalt de komende dagen ook of Britney Spears zelf moet getuigen in deze zaak. Dat zou de tweede keer zijn dat we haar zelf aan het woord horen.