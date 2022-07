Ernst Daniël Smid ondergaat deze week een hersenoperatie, vertelt hij aan De Telegraaf. De ingreep moet ervoor zorgen dat de motoriek van de 69-jarige zanger, die door de ziekte van Parkinson flink achteruit is gegaan, verbetert.

Het gaat om een zogenoemde diepe hersenstimulatie, waarbij één of twee kleine elektroden in de hersenen worden geplaatst. De elektroden worden verbonden met een neurosimulator die ook wordt geplaatst in het lichaam van Smid. Die simulator geeft kleine stroompjes af. Daardoor zullen de verschijnselen die de zanger ervaart op den duur verminderen.

Smids fijne motoriek is erg achteruitgegaan door de ziekte. Ook is zijn spraakvermogen verslechterd. "Ik kon hele coupletten op één adem zingen. Tegenwoordig kom ik niet verder dan een regel", zei de bariton vorig jaar in gesprek met de Volkskrant.

In november 2019 werd bekend dat Smid de ziekte van Parkinson heeft. Hij leed toen al twee jaar aan de ziekte. Er is nog geen volledig herstel mogelijk van de hersenziekte.