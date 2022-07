Peter Gillis heeft de dwangsom van 250.000 euro die hij moest betalen aan de gemeente Peel en Maas niet betaald. Dat heeft de zestigjarige realityster aan het ANP laten weten. Hij had tot 10 juli de tijd gekregen om de dwangsom te betalen.

Oostappen Groep, het vakantiebedrijf van Gillis, kreeg de dwangsom opgelegd voor het illegaal huisvesten van arbeidsmigranten op vakantiepark De Berckt in het Limburgse Baarlo. "Ik heb niet betaald. Ik denk niet dat ze daar recht op hebben", zei Gillis in een korte reactie.

Peel en Maas bevestigde maandag dat Gillis inderdaad nog niet heeft voldaan aan de dwangsom. De gemeente overweegt een invorderingstraject op te starten. Dat kan leiden tot een nieuwe dwangsom, die kan oplopen tot 1 miljoen euro.

Gillis kwam eerder in juni al negatief in het nieuws vanwege vermeende misstanden rondom zijn vakantieparken. Vijf burgemeesters van gemeenten waar hij actief is, overwegen de verleende vergunningen in te trekken, meldde het Eindhovens Dagblad.

Justitie doet al langer onderzoek naar de gang van zaken op de vakantieparken van Gillis. Bij een grootschalige inval van de FIOD en de politie in mei 2019 werden illegaal gehuisveste arbeidsmigranten aangetroffen. Ook werden overtredingen op het gebied van brandveiligheid geconstateerd.