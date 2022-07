Het hoger beroep dat Jan Roos en Dennis Schouten, de mannen achter het YouTube-kanaal RoddelPraat, hebben ingediend tegen Famke Louise dient op 27 oktober in de rechtbank van Amsterdam. Roos en Schouten verloren in maart het kort geding dat Famke Louise was gestart.

In het kort geding eiste de zangeres dat een YouTube-uitzending van RoddelPraat offline zou worden gehaald omdat Roos en Schouten ten onrechte suggereerden dat de zangeres door haar voormalige manager Ali B. zou zijn misbruikt.

Ook deelden ze een nooit uitgebracht liedje van de zangeres. De rechter stelde Famke Louise in het gelijk, waarop Roos en Schouten in hoger beroep gingen.

RoddelPraat moest de uitzending offline halen, een rectificatie plaatsen en de advocaatkosten van Famke Louise betalen. Na de zaak zetten de makers een crowdfundingactie op om de eigen advocaatkosten en die van Famke Louise, in totaal 27.000 euro, te betalen.

Binnen een etmaal was er ruim 35.000 euro binnen. "Het extra geld stoppen we in de oorlogskas voor de volgende zaak", liet Roos weten aan het ANP.