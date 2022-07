Kate Mara (39) en Jamie Bell (36), die in 2019 ouders werden van een dochter, verwachten opnieuw een kind. Dat deelt de House of Cards-actrice zondag op Instagram.

Mara plaatste een foto van Bell en zichzelf op het sociale medium, met daarbij de tekst: "We staan met zijn drieën op de foto".

Het koppel is samen sinds 2015 en trouwde in 2017. Ze hebben de naam van hun dochter nooit bekendgemaakt.

Bell is bekend van films als Billy Elliot, The Adventures of Tin-Tin en King Kong. Hij heeft al een negenjarige zoon, die hij kreeg met actrice Evan Rachel Wood. Mara brak door met haar rol als journaliste Zoe Barnes in House of Cards en was verder onder meer te zien in Brokeback Mountain en The Martian.