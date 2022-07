Katja Schuurman heeft zondag voor het eerst een foto met haar vriend gedeeld op Instagram. De presentatrice en actrice bezocht samen met haar partner en vrienden een festival.

"Ja joh, gewoon het allerlekkerste festival! Met mijn vriendjes, en ja, met mijn liefje!!", aldus Schuurman vanaf het festival Wildeburg.

De 47-jarige actrice ontmoette de 29-jarige Niek Schrijvershof (rechts op onderstaande foto) enkele maanden geleden. In april werd ze voor het eerst met hem samen gefotografeerd. Aan Shownieuws liet ze weten dat ze een "hele leuke man" had ontmoet.

Schuurman maakte in 2021 bekend dat haar relatie met Freek van Noortwijk, met wie ze dochter Coco kreeg, voorbij was. De actrice was eerder getrouwd met Thijs Römer, met wie ze dochter Sammie kreeg.