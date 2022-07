Henny Huisman kwam er via verslaggevers van Shownieuws achter dat hij overgrootvader werd. Dat vertellen zijn kleindochter Emma (19, links op de foto) en haar vriend Maurits zondag in een YouTube-video.

"Ik zat naast hem (Huisman, red.) in de auto toen Shownieuws belde", vertelt Maurits. "Ze hadden meerdere tips gekregen dat hij overgrootvader zou worden. Ik schrok me kapot."

Maurits en Emma wilden het nieuws in verschillende fasen aan familieleden vertellen. Uiteindelijk was Huisman heel erg blij met het nieuws, vertellen de ouders van de nu twee maanden oude Michael.

De twee wilden graag online vertellen over de tienerzwangerschap om "met een eerlijk en echt verhaal" tegengas te bieden aan de negatieve reacties die ze hebben gekregen. "Het was niet gepland, maar je bent echt wel het allerbeste dat ons is overkomen", zegt Emma in de video tegen haar zoon.

Huisman maakte de geboorte van zijn achterkleinzoon begin mei wereldkundig op Twitter. Aan Shownieuws vertelde de 71-jarige televisiecoryfee eerder hoe bijzonder het is om overgrootvader te worden. "Je hebt een kind en die heeft een kind en daar zit dan ook weer een kind in. Het is heel bijzonder, een godsgeschenk."