Harry Styles heeft een fan zaterdagavond uit de kast helpen komen tijdens zijn concert in de Ziggo Dome. De fan had aan de Britse zanger gevraagd of hij haar wilde 'outen' bij haar vader.

"Weet je zeker dat ík dit moet doen?", vroeg Styles voor de zekerheid voordat hij zijn telefoon pakte. Na het telefoongesprek deelde hij met het publiek wat de vader van het meisje had gezegd.

"Hij zei dat hij erg veel van je houdt en niet kan wachten om je snel weer te zien." Volgens de zanger klonk de man als "een geweldige vader".

De voormalig One Direction-zanger helpt fans wel vaker uit de kast te komen. Hij deed dat bijvoorbeeld ook tijdens een optreden op Wembley eerder dit jaar.