Actrice Kirsten Dunst is getrouwd, meldt Page Six. Ze gaf het jawoord aan acteur Jesse Plemons, de vader van haar twee zoons.

"Ik kan bevestigen dat ze zijn getrouwd", laat een woordvoerder aan Page Six weten.

Het stel is vorig weekend getrouwd in het GoldenEye-resort in het Jamaicaanse Ocho Rios, waar Sting het lied Every Breath You Take heeft geschreven en Ian Fleming zijn James Bond-boeken heeft uitgewerkt. "Meer details worden niet gedeeld", zei de woordvoerder.

De twee verloofden zich in januari 2017, tijdens het weekend van de Golden Globes. De Mona Lisa Smile-actrice vertelde de Los Angeles Times eerder dit jaar dat zij en Plemons, met wie zij ook in The Power of the Dog en Fargo speelde, elkaar al "man en vrouw" noemden.

Ze hadden hun bruiloft uitgesteld vanwege de coronapandemie en de komst van hun tweede zoontje vorig jaar, James Robert. Hij is het broertje van Ennis, die in 2018 werd geboren.