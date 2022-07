Het huwelijksfeest van Boris Johnson en zijn vrouw Carrie wordt uitgesteld na kritiek op de gekozen locatie. Het feest stond gepland in Chequers, het officiële buitenverblijf van de Britse premier. Omdat Johnson donderdag bekendmaakte af te treden, wordt gezocht naar een nieuwe locatie, schrijft de BBC.

Johnson besloot af te treden nu tientallen leden van de regering zich tegen hem hebben gekeerd en zijn opgestapt. Hij blijft het land nog wel leiden totdat zijn partij een vervanger heeft gevonden.

De 58-jarige Johnson en zijn 23 jaar jongere vrouw zijn vorig jaar in het geheim getrouwd in de Westminster Cathedral in Londen. Carrie droeg die dag een jurk ter waarde van 3000 euro, maar dat betaalde ze er niet voor. De jurk huurde ze een dagje voor zo'n 50 euro.

De verbintenis tussen Boris en Carrie zou na de coronacrisis nog eens gevierd worden met familie en vrienden. Dat feest wordt nu dus uitgesteld. Ook de huwelijksreis heeft nog niet plaatsgevonden.

Johnson was als premier het onderwerp van meerdere schandalen, bijvoorbeeld over de bekostiging van zijn ambtswoning en een vakantie. Zijn positie kwam pas echt aan het wankelen toen 'partygate' aan het licht kwam. Het schandaal rond feestjes van overheidspersoneel tijdens lockdowns leidde binnen de Conservatieve Partij tot een stemming over zijn toekomst. Na die stemming mocht Johnson aanblijven.

Recentelijk kwam naar buiten dat Johnson een partijgenoot een functie gaf in het parlement, terwijl hij wist dat die van seksueel wangedrag was beschuldigd. Dit resulteerde in het massale vertrek van regeringsfunctionarissen.