Younes S. (21) gaat in hoger beroep tegen de celstraf van acht jaar die hij vrijdag kreeg opgelegd van de rechtbank in Rotterdam. Hij werd veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij inbraken en twee overvallen, waaronder de mislukte overval op voetbalanalist René van der Gijp. Dat heeft zijn advocaat Veerle Hammerstein vrijdag laten weten.

Tegen S. was een celstraf van zeven jaar geëist. Van de acht verdachten kreeg S. de langste gevangenisstraf.

Van der Gijp werd op 27 april 2020 door drie mannen met witte maskers aangevallen toen hij na een televisie-uitzending thuiskwam in Dordrecht. Ze sloegen met slaghamers op de gepantserde ruiten aan beide kanten van zijn auto, maar vluchtten uiteindelijk zonder buit. Van der Gijp vermoedt dat de daders uit waren op zijn Rolex-horloge.

De veroordeling van S. is onder meer gebaseerd op telecomgegevens. Hij had 95 notities in zijn telefoon van kentekens, adressen en horloges. Volgens de rechtbank straalde zijn telefoon op de avond van het misdrijf aan op een zendmast in de buurt van Dordrecht, samen met een telefoon van een man die al is veroordeeld voor medeplichtigheid.

S. kreeg in 2020 een celstraf van een jaar, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Hij was de chauffeur van de overvallers.

Verdachte betrokken bij vier misdrijven

Volgens de rechtbank is S. betrokken geweest bij vier misdrijven, waaronder een gewapende overval in Ridderkerk in februari 2020. Daarbij werden een Rolex met een Arabische wijzerplaat en een telefoon gestolen. Het slachtoffer werd vastgebonden en onder schot gehouden. De Rolex is volgens justitie meteen erna voor 45.000 euro verkocht in Antwerpen.

S. is de enige van de acht veroordeelde verdachten die een hogere straf kreeg opgelegd dan was geëist. Dat komt door de veelheid en de ernst van de feiten, beargumenteerde de rechtbank. "U heeft geen enkel respect getoond voor de persoonlijke eigendommen van de slachtoffers."

S. zat acht maanden in voorarrest, maar kwam vorig jaar augustus op vrije voeten. Hij moest vrijdag na de uitspraak meteen weer naar de cel.