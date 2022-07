Elon Musk is volgens bronnen van de website Insider vorig jaar de vader geworden van een tweeling. Enkele weken voor de geboorte van zijn tweede kind met zangeres Grimes is de tweeling geboren, ontdekte de site via de geboorteaktes van de kinderen.

Musk heeft het nieuws niet officieel bevestigd, maar zegt wel op Twitter dat hij zijn best doet iets te doen aan het dalende aantal kinderen dat geboren wordt. "De daling is het grootste gevaar voor onze gemeenschap", schrijft de techgigant.

Met de tweeling staat de teller inmiddels op tien kinderen. Met schrijfster Justine Wilson kreeg hij in 2000 zijn eerste zoon, Nevada. Het jongetje overleed toen hij slechts tien weken oud was. Daarna kreeg het toenmalige stel nog een tweeling en een drieling.

Met zangeres Grimes heeft Musk twee kinderen. Voor de geboorte van zijn jongste dochter zou de tweeling zijn geboren, die Musk met Shivon Zilis kreeg. Zilis en Musk kennen elkaar uit de techwereld. Zij heeft het nieuws nog niet bevestigd.