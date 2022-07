De rechtbank van Rotterdam heeft vrijdag meerdere mannen veroordeeld tot gevangenisstraffen tot acht jaar voor de overvallen op René van der Gijp en Nikkie de Jager. In totaal stonden acht mannen terecht.

De 21-jarige Younes S. uit Ridderkerk is veroordeeld tot een celstraf van acht jaar, een jaar meer dan geëist door het Openbaar Ministerie (OM). De 33-jarige Said O. werd vrijgesproken van de gewapende overval op De Jager, omdat op basis van zijn telefoongegevens niet bewezen kan worden dat hij tijdens de overval in de woonplaats van De Jager was.

Rotterdammer Eddie N. (25), van wie DNA is teruggevonden in de woning van de influencer, krijgt na een strafeis van acht jaar een celstraf van 5,5 jaar opgelegd. Hamza T. (23), wiens auto bij het misdrijf is gebruikt, krijgt zeven jaar cel, lager dan de strafeis van tien jaar. Aan de overige verdachten zijn celstraffen opgelegd van 2,5 jaar, drie en twee keer vier jaar.

De mannen pleegden in wisselende samenstelling vier overvallen en drie inbraken in 2020. De overvallers sloegen toe in Rotterdam, Dordrecht, Krimpen aan den IJssel, Rockanje, Hendrik-Ido-Ambacht, Mijnsheerenland en Uden.

De acht mannen van 21 tot en met 33 jaar zouden volgens het OM een criminele organisatie vormen, maar de rechtbank was hier niet van overtuigd. De rechtbank oordeelde dat niet kan worden vastgesteld dat er sprake was van een samenwerkingsverband. Alle verdachten werden op dat punt vrijgesproken.

In augustus 2020 werden De Jager, ook bekend als NikkieTutorials, en haar verloofde overvallen in hun woning. Daarbij werden een tas en diverse sieraden buitgemaakt. De slachtoffers werden op stoelen vastgebonden en er werd gedreigd met een vuurwapen.

De overval op Van der Gijp vond enkele maanden daarvoor plaats, maar daarbij werd geen buit gemaakt. De analist van Veronica Inside werd door drie mannen met hamers opgewacht. De mannen probeerden de ramen van de auto van Van der Gijp in te slaan, maar die bleken gepantserd en gaven niet mee. Van der Gijp kon daardoor ontkomen.